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Обещанного два года ждут. Когда достроят пешеходный мост-волну на Оболони

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 октября, 08:25
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Почему оригинальную переправу не смогли достроить в этом году
Необычный мост появится на Оболони
Необычный мост появится на Оболони / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году в Киеве так и не появился новый пешеходный мост в виде волны, который должен связать киевский парк Наталка и остров Оболонский. Подготовительные работы по строительству необычного моста начались еще прошлой осенью. Переправу планировали сдать в эксплуатацию в этом году. Сайт "Сегодня" выяснял, что произошло и почему работы по ее сооружению не было закончены.

Пока три опоры

"На данный момент уже построены три опоры будущего моста. Сейчас рабочие заканчивают четвертую. Переправа будет держаться на четырех опорах и состоять из трех пролетов. Работы продолжаются", – рассказал сайту "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, автор проекта нового моста.

По словам Андрея Миргородского, необычный мост в виде волны планировали построить в этом году, но планы изменились.

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На данный момент уже построено три опоры
На данный момент уже построено три опоры

Его стоимость предварительно оценивалась в более 150 миллионов гривен. Строят его за средства меценатов.

Ремонты киевских мостов

Ранее мы писали, что киевляне постоянно обсуждают в соцсетях состояние перил моста Патона, которые покрылись ржавчиной и уже в некоторых местах отваливаются от основной части переправы. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" не отрицают, что мост находиться в проблемном состоянии, там отмечают, что специалисты регулярно следят за конструкциями моста Патона. Мост нуждается в ремонте и об этом заявлялось неоднократно. Это будет реставрация, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры.

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Сейчас идет ремонт на Южном мосту. Ремонтные работы стартуют на эстакаде переправы в районе Выдубичей, где продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Как рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор", работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью.

Также до конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

Кроме того, на путепроводе по проспекту Победы, возле железнодорожной станции "Святошин", начались активные ремонтные работы. Рабочие укрепляют сооружение. На мосту будет проведен средний ремонт. Сейчас там начались подготовительные работы. Их выполняют сотрудники КП "Киевавтодормост". Будут ремонтировать опоры путепровода и другие его конструкции, которые уже нуждаются в ремонте.

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