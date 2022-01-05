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Обещают бесплатно носить сумки. На Центральном вокзале Киева сломался эскалатор (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 12:04
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Закупка нового подъемник в процессе
Эскалатор не будет работать неопределенный срок.
Эскалатор не будет работать неопределенный срок. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Центральном железнодорожном вокзале Киева сломался эскалатор, который работает на спуск пассажиров. Работает только эскалатор, по которому пассажиры поднимаются на второй этаж к выходам на платформы.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Подъемник сломался сегодня утром. Пассажиры вынуждены спускаться с тяжелыми сумками по ступенькам.

Когда восстановят работу эскалатора

Рабочие, которые уже приступили к ремонту механизма не могут сказать, когда заработает подъемник.

На объявлении возле неработающего подъемника указано, что он на временном ремонте, а закупка новенького эскалатора уже в процессе. По словам рабочих его уже скоро привезут на вокзал и начнется его монтаж.

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Также в объявлении указано, что сумки пассажиров будут бесплатно носить, для этого нужно обращаться к дежурному по вокзалу.

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На вокзале не работает эскалатор. Фото: Александр Марущак/Сегодня

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