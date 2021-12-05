Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Облачная погода будет держаться до самого вечера: какая погода будет в Киеве сегодня (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
5 декабря, 06:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогнозируется преимущественно морозный день
Ветер южный с переходом в юго-восточный. Коллаж "Сегодня"
Ветер южный с переходом в юго-восточный. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 5 декабря, в Киеве, вероятно, выпадет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

В воскресенье в столице прогнозируется преимущественно облачный, морозный и безветренный день, а ночью – низкие облака.

Облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -4…-2 °С, а днем столбики термометров покажут -2…0 °С.

Отметим, что ветер ожидается юго-восточный, со скоростью до 5-10 м/с.

Реклама

На Киев надвигаются метели и морозы

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 600

заболело за неделю в Киeвe

-5%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

4 декабря 1991. Киев попал в кризисную ситуацию с продовольствием, особенно с продуктами животноводства – сливочное масло исчезло с прилавков

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять