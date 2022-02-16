Облачно и без осадков: погода в Киеве 16 февраля

Сегодня в столице Украины осадков и "минусовой" температуре не прогнозируют

В Киеве будет сухая погода/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 16 февраля, будет облачной. Температура воздуха сегодня составит 6 градусов тепла. Мороза ожидать не стоит.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве 16 февраля увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Днем воздух нагреется до +4+6 градусов. Ветер – юго-западный. В этот день осадки в столице Украины не прогнозируют.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку. Реклама

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