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Облачно и ветрено: прогноз погоды в Киеве на 28 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 октября, 06:30
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В столице Украины осадков в этот день не прогнозируют
В течение дня в Киеве будет ветрено/Коллаж: Сегодня
В течение дня в Киеве будет ветрено/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, в Киеве ожидается переменная облачность. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ветер — западный, 5-10 м/с. Осадков ожидать не стоит.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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