Облачно, небольшой мороз: погода в Киеве 22 января

В Киеве 22 января с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода
Весь день в столице будет облачно, небольшой мороз. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбик термометров в течение суток будут варьироваться в пределах −5... −1 °С.
Далее по теме
Ветер западный, северо-западный, 6-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Солнце взойдет в 07:45, а зайдет в 16:33. Долгота дня составит 8 ч 48 мин.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.