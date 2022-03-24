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Облучают сами себя: оккупанты роют окопы в "Рыжем лесу" возле ЧАЭС

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24 марта, 22:24
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Российские военные жалуются родственникам, что получают облучение, а командование этот факт игнорирует
"Рыжий лес" находится возле ЧАЭС / Коллаж "Сегодня"
"Рыжий лес" находится возле ЧАЭС / Коллаж "Сегодня"

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

Оккупанты вредят сами себе

В "Рыжем лесу" возле Чернобыльской АЭС российские военные роют себе окопы. Об этом сообщил председатель общественного совета Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сюрота.

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"Добрые люди говорят, что еба***ки нарыли окопов не где угодно, а в самом стратегическом месте Чернобыльской зоны – в "Рыжем лесу". Хочется пожелать им от всей души – ройте глубже, сидит дольше!", – говорится в сообщении.

Уже получили дозу радиации

Оккупанты жалуется на то, что они получают облучение на захваченной ЧАЭС, однако командование все равно бросает их в бой. Один из разговор российского захватчика со своей родственницей перехватило СБУ.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем, – ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид***сы еб**ые. Наше государство я всех ненавижу, на**й", – говорит военный.

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В Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили лабораторию стоимостью 6 млн евро

Лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также стадии исследований и разработки технологий.

Лаборатория была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности — почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.

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