Отметим, что в прошлом году во время засветки киевской елки 19 декабря загорелась гирлянда.

Киевская елка оказалась точной копией московской / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве были случаи, когда главная новогодняя елка не понравилась местным жителям. Например, в прошлом году главную елку страны сравнили с московской елкой 2016 года.

Сайт "Сегодня" собрал самые скандальные случаи.

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Подозрительное сходство

Главная елка в Киеве была похожа на елку в Москве, которую поставили в 2016 году на Манежной площади.

Тогда киевское новогоднее дерево раскритиковали в соцсетях.

Основным сходством назвали огромный шатер из гирлянд, которым накрыта киевская елка.

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Напомним, что в прошлом году во время засветки киевской елки 19 декабря загорелась гирлянда.

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"Облысевшая" елка

Перед Новым годом – 2018 в Киев привезли изрядно поредевшую ель. Она стала объектом насмешек и возмущений в соцсетях. Некоторые люди предполагали, что елку просто подменили.

Но организаторы новогодних праздников объяснили, что ветки елочка потеряла по дороге в столицу. Сначала она неудачно прошла под невысоким мостом, а позже столкнулась с фурой — и потеряла еще часть веток. И пока новогоднее дерево доехало в Киев, то вид у него уже был не очень презентабельный.

Искусственная "Йолка"

В 2012 году на площади Независимости установили главную новогоднюю елку страны. Именно тогда впервые установили искусственную и наиболее неприглядную елку. Праздничное дерево напоминало конус, образованный разноцветными гирляндами и белыми ромбами.

Люди даже дали прозвище новогоднему дереву — Йолка. Предысторией было выступление Януковича, в котором он, к сожалению, так и не смог вспомнить украинское слово "ялинка".

Тематическая елка

Новогоднее дерево в 2014 году запомнилось больше всего. Во время революции Достоинства активисты Евромайдана не дали возможности коммунальщикам установить елку.

Закрепленный каркас украинцы украсили тематическими плакатами.

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