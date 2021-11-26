Обманывают пенсионеров? Кто наживается на оформлении карты киевлянина

При оформлении карты работники банка требуют внести так называемый "обязательный" платеж

Оформление карты бесплатно для всех, но за обслуживание не платят только льготники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители столицы начали массово жаловаться на обман работников Ощадбанка при оформлении и перевыпуске карты киевлянина.

На сайте Минфина появились пара однотипных жалоб.

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Люди рассказывают, что при замене и оформлении карты их заставляют заплатить по 70 гривен за страховку или за "пластик". Однако потом оказывается, что эта выплата вовсе не обязательна.

"При оформлении карты киевлянина по пенсионному сказали, что нужно обязательно оформить страховку за 70 грн. Отказаться нельзя, новое постановление входит в пакет по оформлению карты киевлянина. Придя домой, позвонила по телефону на горячую линию. Ответили, что эта страховка только добровольная. Прошу вернуть мне деньги. Скажите, есть ли совесть и стыд у сотрудников банка, обманывать пенсионера?", – говорится в одном из таких отзывов.

Другой пользователь заявил о такой оплате при переоформлении карты.

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"Прочитал отзыв о произволе при переоформленных картах киевлянина и понял, что не я один попал в такую ситуацию. При замене карты с меня взяли 70 гривен и издали квитанцию. Хочу знать, законно ли это сделано, или это неправомерное действие работников банка", – жалуется еще один пользователь.

Как это объясняют в Ощадбанке

Работники банка объясняют, что перевыпуск карты происходит в двух случаях:

по истечении срока действия – бесплатно,

из-за необходимости заменить карту досрочно (из-за повреждения, потери, кражу и т. д.) – тарифицируется, согласно условиям обслуживания счета, однако оплата снимается со счета.

"Если 70 грн вы оплатили наличными, можем предположить, что было оформлено один из дополнительных продуктов – например, страховка. В случае, если работники не предоставили вам объяснений ситуации, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения ваше ФИО и номер телефона. Проверим случай более подробно" , – обещают в Ощадбанке.

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Сколько стоит оформление карты киевлянина

Оформление карты производится бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех других за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после пользования картой.

Кто имеет право на льготы при получении

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, лица с инвалидностью;

реабилитированные лица – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста и получающими компенсационную выплату;

участники антитеррористической операции.

Кто может получить?

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

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