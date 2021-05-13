Обновление моста Метро в Киеве за 60 млн евро: будет декоративная подсветка и велополоса

Это будет первое масштабное обновление моста с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году

Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр. На обновление моста потратят 60 млн евро.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения.

"Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда – от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов к замене тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом", – отметил Николай Поворозник.

Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

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"Обновление сооружения выполнят за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия", – подчеркнул Николай Поворозник.

Также в рамках работ запланировали расширить тротуары для устройства велодорожек и сделать декоративную подсветку.

Стоит отметить, что это будет первое масштабное обновление моста с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году

Ранее мы писали, что в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.

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Напомним, что мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва.