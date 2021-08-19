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Обыски в КП "Информатика" и "Киевгорсвет". В Киеве чиновники отмывали деньги на обустройстве уличного освещения

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 августа, 12:30
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Аудит провели в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур
Прокуратура провели проверку. Фото: коллаж "Сегодня"
Прокуратура провели проверку. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуратура совместно с ГФС проводит обыски на КП "Информатика" и "Киевгорсвет". Предприятия наладили схему кражи средств, которые были предназначены для обустройства уличного освещения.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Telegram.

"Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности", - говорится в сообщении.

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Отметим, 19 августа 2021 года в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начали обыски, чтобы найти первичные финансовые документы и зафиксировать сведения преступления.

Хищения в столице

Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3,5 млн грн.

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А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

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