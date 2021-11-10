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Очередь в крематории и дистанционка. Что происходит с СОVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
10 ноября, 11:35
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За время пандемии в столице скончались 6 677 человек, а побороть болезнь смогли 236 151 заболевших
Город почти два года борется с пандемией
Город почти два года борется с пандемией / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ввели жесткий локдаун. Его особенность в том, что он только для тех, кто не вакцинировался. "Сегодня" собрал последнюю информацию по заболеваемости и вакцинации в столице.

Что с заболеваемостью

В Киеве всего 272 тыс. 768 подтвержденных случаев коронавируса, а за последние сутки – 1 740 случаев. Всего летальных случаев 6 677 (за сутки – 73).

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За время пандемии выздоровели 236 151 человек (за сутки – 975).

Отметим, что за неделю в Киеве заболело – 9 209 человек.

Что с вакцинацией

Одну дозу вакцины в Киеве получили 1 млн 415 тыс. 179 человек (47,94 %). Две дозы получили – 1 млн 123 тыс. (38,04 %).

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Общее количество введенных доз – 2 млн 538 тыс. 179. Общее количество введенных доз (количество разовых доз может не равняться общему количеству вакцинированных людей – в зависимости от протокола вакцинации люди могут получать несколько доз).

45,8% киевлян получили вакцину Pfizer/BioNTech – она самая популярная на сегодня.

Статистика использования вакцин в Киеве в процентах
Статистика использования вакцин в Киеве в процентах / Фото: Министерство финансов Украины

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Школьники продолжат учится дистанционно?

Увеличивается количество больных коронавирусом детей. Поэтому на следующей неделе ученики за парты не вернуться и продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей...Очень много детей переносят вирус бессимптомно, но они могут заражать близкое окружение...", – сказал Виталий Кличко.

По его словам, в приемные столичных больниц и крематории стоят очереди.

"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематории. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всяческие глупости?! Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", – подчеркнул мэр.

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