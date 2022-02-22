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Очередной фейк? Мы узнали, будут ли в Киеве звучать сирены

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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22 февраля, 14:00
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В департаменте муниципальной безопасности КГГА заверили, что информация о запуске сирен в Киеве, очередной фейк
Столица не давала разрешения на проверку системы оповещения
Столица не давала разрешения на проверку системы оповещения / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне активно обсуждают в социальных сетях возможный запуск тревожных сирен в городе. О их включении 22 февраля сообщили многие СМИ. Сайт "Сегодня" проверил, стоит ли ждать тревожного звука сирен в столице.

"Вчера целый день говорили о том, что сегодня в Киеве будут устраивать проверку сирен гражданского оповещения, но тишина", – пишет киевлянка Ольга.

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В департаменте муниципальной безопасности КГГА нас заверили, что информация о запуске сирен в Киеве, очередной фейк.

"Это не наша новость – это российский фейк. Не будут в Киеве запускать сирены", – заявили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Нам пояснили, что сирены находятся в исправном рабочем состоянии. Каждую среду их проверяют технические службы, но запускать в реальном времени пока не планируют.

"Город не давал разрешения на проверку системы оповещения, также такого разрешения не давали в ГСЧС Украины и в Кабмине", – отмечают в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В департаменте говорят, что любое решение, которое будет принято руководством города, будет доносится оперативным дежурным к населению. Людям необходимо просто выполнять советы и внимательно слушать информацию, которую будет предоставлять служба.

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Что делать если включат сирены?

Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или звуки громкоговорителя, продолжающиеся в течение нескольких минут, это означает предупредительный сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ". Что надо делать, услышав такой сигнал?

1. Включите телевидение или радио: информация передается официальными каналами в течении 5 минут после сигнала.

2. Прослушав сообщение выполняйте инструкции.

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3. Оставьте телевизор или радио включенными – по ним может поступать дальнейшая информация.

Вариант№1. Вас могут попросить остаться дома. При этом нужно приспособить свое жилье. Сообщите полученную информацию соседям.

Вариант№2. Также Вас могут попросить перейти в укрытие или эвакуироваться в другой район.

Перед выходом из дома перекройте газо-, электро- и водоснабжение, закройте окна и вентиляционные отверстия.

Возьмите с собой индивидуальные средства защиты дыхания и необходимые вещи. Следуйте к укрытию или на сборный эвакуационный пункт. Помогите тем, кто нуждается в помощи.

Войска у границ

  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
  • К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
  • Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

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