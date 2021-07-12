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Очередной офисный центр? В Киеве сносят здание "Цветы Украины" (фото, видео)

12 июля 2021 16:56

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Активисты и местные жители блокируют работу техники в Шевченковском районе

Знаменитое здание в стиле модерн архитектора Николая Левчука (на фото) хотят превратить в очередной ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

Знаменитое здание в стиле модерн архитектора Николая Левчука (на фото) хотят превратить в очередной ТРЦ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве начали демонтаж учебно-методического центра "Цветы Украины". Здание находится на улице Сечевых Стрельцов, 49. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в столичной мэрии, разрешение на проведение работ по этому адресу не предоставлялось.

"Разрешение на проведение земляных работ и/или археологических исследований в Департаменте не регистрировалось", – сообщают в Департаменте охраны культурного наследия.

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Там добавляют, что приказом Департамента от 26.04.2021 №28 утверждена научно-проектная документация "Границы и режимы использования зон охраны памятника архитектуры и градостроительства местного значения "Жилой дом" на улице Сечевых Стрельцов.

"По имеющейся в Департаменте информации, на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия 20.05.2021 (протокол № 05/21) были рассмотрены предпроектные предложения по объекту строительства: "Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом по ул. Сечевых Стрельцов, 49 в Шевченковском районе Киева" и по результатам рассмотрения решено их одобрить и рекомендовать для дальнейшего проектирования в установленном законодательством порядке", – сообщают в мэрии.

Место демонтажа. Фото: Сохранить Цветы Украины/Facebook

Место демонтажа. Фото: Сохранить Цветы Украины/Facebook

Стоит отметить, что 29 июня 2021 года на рассмотрение в Департамент поступил данный проект. Однако, сейчас проект не рассмотрен и не согласован.

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По состоянию на 15:34, активисты снесли часть строительного забора вокруг здания, его снос был приостановлен.

Ранее мы писали, что владелец сети супермаркетов решил за свой счет отреставрировать две мозаики на фасаде дома по адресу бульвар Леси Украинки, 28.

Также мы сообщали, про скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения.

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