Очевидцы сняли, как в Киеве козы уничтожают зеленую зону (фото)

В Киеве 26 апреля на улице Анны Ахматовой горожане заметили стадо коз.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
"Если не боитесь эвакуаторов, то бойтесь коз", – пишут в Сети.
На фото видно, что козы пасутся вдоль дороги, не боясь автомобилей и людей.
Ранее мы писали, что киевляне выходят на прогулки в карантин и публикуют в социальных сетях фото животных, которых то и дело замечают на улицах мегаполиса.
Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.
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