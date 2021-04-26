Очевидцы сняли, как в Киеве козы уничтожают зеленую зону (фото)

Пасущихся коз заметили в Дарницком районе на Позняках

В Киеве 26 апреля на улице Анны Ахматовой горожане заметили стадо коз.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Если не боитесь эвакуаторов, то бойтесь коз", – пишут в Сети.

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На фото видно, что козы пасутся вдоль дороги, не боясь автомобилей и людей.

Ранее мы писали, что киевляне выходят на прогулки в карантин и публикуют в социальных сетях фото животных, которых то и дело замечают на улицах мегаполиса.

Отметим, что в киевском метро сфотографировали необычного пассажира. В вагоне заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

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