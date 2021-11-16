Одевайтесь теплее! В Киеве прогнозируют холодную погоду 16 ноября (карта)

Осадков в течение дня в столице не предвидится

В Киеве ожидаются порывы ветра до 10 м/с/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, в Киеве будет холодно. Ожидается переменная облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура будет колебаться от +1 до +3 градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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