"Горжусь, что я русская": все, что нужно знать о языковом скандале в киевском лицее

Педагогиня уволилась после громкого заявления на уроке

Учительница пожалела о своем поступке/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве учительница заявила, что она гордится, что она не украинка, а россиянка. Из-за этого в школе разгорелся скандал. Учительница решила уволиться.

Все, что известно о скандале с учительницей

Учительница немецкого языка столичного лицея № 303 Лариса Бондарь возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке. Инцидент произошел на уроке восьмого класса. Тогда учительница заявила, что она гордится тем, что росянка, а не украинка. В итоге ей объявили выговор. Некоторое время она продолжала работу в учебном заведении, однако впоследствии решила написать заявление на увольнение. Власти провели проверку после резонансного случая. По результатам работы установлено наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе. Впоследствии учительница заявила, что ее слова на видео вырваны из контекста. При этом она сообщила, что среди родителей и детей были те, кто встал на ее защиту. Знакомые Ларисы Бондарь не согласны с выговором, который ей объявили до увольнения. Говорят, что в последнее время этого человека преследует череда бед. Речь идет о смерти близкого человека.

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