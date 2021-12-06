Официально! Киев выходит из красной зоны: дата

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина

Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине восемь областей выходят из красной зоны карантина. Киев также переходит уже 7 декабря в желтую зону. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

Реклама

Так, комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Киева, а также Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей.

Новые правила карантина

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Какие правила в желтой зоне / Фото: Минздрав

Реклама

Таким образом, на желтом уровне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Ранее мы писали: