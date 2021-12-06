Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Официально! Киев выходит из красной зоны: дата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 декабря, 15:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина
Столица будет теперь в желтой зоне
Столица будет теперь в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине восемь областей выходят из красной зоны карантина. Киев также переходит уже 7 декабря в желтую зону. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

Реклама

Так, комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 7 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Киева, а также Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей.

Новые правила карантина

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

  • Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.
  • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
  • В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Какие правила в желтой зоне
Какие правила в желтой зоне / Фото: Минздрав

Реклама

Таким образом, на желтом уровне общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 839

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять