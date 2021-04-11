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Офис президента без дверей, но с инсталляцией – здание украсили (фото)

11 апреля, 19:12

Александр Марущак , Виктория Барановская

Ее установили к 30-летию Независимости Украины

Возле Офиса президента Украины на улице Банковой появилась зеркальная инсталляция, которая посвящена 30-летию Независимости Украины.

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Об этом сообщает "Сегодня".

В надписи YOUkraine зеркальные цифры – 3 и 0 – установлены на букве "і".

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По словам правоохранителей, которые дежурят у здания, на арт-объект пытаются залезть взрослые и дети, чтобы сделать хороший снимок на память.

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Зеркальные буквы уже все в отпечатках рук. Правоохранители просят людей не трогать руками буквы и не залезать на них.

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Отметим, что двери в ОПУ еще не установили, там все еще фанера.

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Как сообщали новости "Сегодня", в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" участник акции протеста возле Офиса президента Сергей Филимонов, которого подозревают в хулиганстве, заявил, что это был перформанс и инсталляция и назвал акцию "художественной".

Разрисованные вандалами двери хотели выкупить как арт-объект, но администрация отказалась. Как рассказывала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, изуродованные двери никому не отдадут, а отправят на реставрацию.

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Киев День Независимости инсталляция Офис президента
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