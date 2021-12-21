Охотник, съевший все село, и мертвые попутчики. ТОП-3 самых жутких легенды Киева

В Киеве многие легенды дошли до наших дней – некоторые связаны с историей и рассказывают о добрых случаях, другие же приводят в ужас

Самые страшные легенды Киева связаны с привидениями и полтергейстом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве есть множество легенд о сверхъестественных существах и необъяснимых событиях. Однако некоторые из них пугают до мурашек.

Сайт "Сегодня" собрал три самых жутких истории в столице.

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Охотник на Лысой горе

Лысая гора возле метро "Выдубичи" окутана множеством легенд. Туда часто приходят любители мистики, а ведьмы якобы устраивают шабаши. Однако есть более древняя и жуткая история, которая дошла до наших времен.

Как пишет kiev.vgorode.ua, во времена Золотой Орды в районе нынешних Выдубичей была деревня. В то время она была далеко от крепостных стен Киева и постоянно подвергалась атаке монголов. Местные жители часто забирали свои ценности и прятались в пещерах.

Фото: explorer.kiev.ua

Во время одного из таких набегов местный охотник не успел спрятаться. Боясь пыток, он предал знакомых и рассказал о входе в пещеру. Однако под землей было настолько много ходов, что местные жители без проблем устраивали засады на монголов. Разозлившись из-за обмана, монгольский хан придумал для людей месть.

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Подземелья Лысой горы. Фото: explorer.kiev.ua

Хан поблагодарил охотника за помощь, подарил ему оружие и отпустил назад в пещеру. После этого воины просто замуровали вход в подземелье. Охотник испугался, что жители села узнают о предательстве и долгое время скитался по подземных ходам в одиночку, охотясь на крыс и другую подземную живность. Когда вся возможная еда закончилась, он начал охотиться на людей. Мужчина выслеживал их по одному и таким образом всех съел.

Теперь из-за тяжести грехов охотник не может умереть. Почти все время он лежит в оцепенении и всего пару раз в году выбирается на охоту. И тому, кто в это время окажется рядом, очень не повезет.

Мертвые попутчики

Еще одна легенда рассказывает о событиях в районе Северного моста. Водители, которые попадали там ДТП, рассказывали, якобы на дороги им выбегали призраки и вынуждали свернуть в сторону, после чего исчезали.

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По рассказам, проклятое место находится возле парка Дружбы народов. Мол, раньше там был большой хутор и их кладбище. Спустя годы после этого застройщики не стали морочиться с перезахоронением и поставили опоры моста прямо на могилах.

Иллюстративное фото. Источник: Караван

Шум от дороги тревожит души умерших и те поднимаются из могил, чтобы унять окружающую суету. Иногда на трассу может выбежать ребенок, но были и случаи, когда у обочины появлялась девушка в длинном платье.

Дама останавливала машину и просила отвезти ее домой. Однако ответ водителя в любом случае заканчивался трагедией. Если он спросит ее имя, девушка будет преследовать и изводить его до самой смерти. А если уточнит, куда ехать – заберет в потусторонний мир.

Чтобы спастись от от проклятия, нужно молча ехать вперед. Когда машина переедет через мост, призрак просто исчезнет.

Хозяин Зеленого театра

Самая популярная легенда связана с полтергейстом по имени Хозяин. Местные жители советуют пришедшим туда обязательно с ним поздороваться, чтобы не случилось беды. Ведь однажды страшные случаи были.

Одна из историй рассказывает о погони полицейских в 60-х годах, которые вместо преступника встретили Хозяина. Они шли по следу убийцы и решили, что тот может прятаться в местных подземных ходах. В полночь они начали исследовать местность, когда вдруг заметили фигуру в капюшоне и погнались за ней.

Как выглядят подземелья в "Зеленке". Фото: General Kosmosa LiveJournal

Милиционеры разделились и вскоре один из них услышал долгий свисток, это был сигнал "задерживаю, нужна помощь!". После чего раздался истошный крик и три выстрела. На площади перед Зеленым театром правоохранитель увидел, что там лежит его напарник: полностью поседевший и без сознания.

Когда пострадавший наконец пришел в сознание, то рассказал, что все-таки догнал беглеца. Он засвистел и приказал подозреваемому стоять на месте. Хотя ветер вокруг гнул деревья, его одежда вообще не шевелилась.

Как раньше выглядел театр. Фото: past.kiev.ua

Милиционер достал наручники и приказал выставить руки перед собой – Хозяин поднял перед собой высохшие серые кисти рук с длинными желтыми ногтями. Мужчина попробовал накинуть наручники, но те прошли сквозь руки и упали на землю. В панике милиционер достал пистолет, но тень пошла вперед. Страшные руки потянулись к мужчине и будто сделались длиннее. Мужчина слышал шепот из под капюшона, но он не мог разобрать слова. Тогда он выстрелил и был уверен, что попал, но фигура просто растаяла в воздухе.

После этого случая поседевший милиционер попал в психбольницу и спустя время повесился.