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Охранник в Киеве поссорился с женой и устроил стрельбу (фото, видео)

18 июня 2021 19:16

Александр Марущак , Виктория Барановская

На Осокорках мужчина поговорил по телефону с женой и выстрелил в воздух – он напугал продавщицу клубники

На Осокорках охранник открыл стрельбу / Фото: коллаж "Сегодня"

На Осокорках охранник открыл стрельбу / Фото: коллаж "Сегодня"

Днем на улице Срибнокильской мужчина устроил стрельбу. Об этом в полицию сообщила перепуганная продавец клубники.

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"На улице Срибнокильской есть будка для охраны. Там дежурили два брата охранника. Одному из них позвонила жена, он с ней ссорился по телефону. Брат пытался его успокоить, но это не помогло. Мужчина начал злиться, сорвался, и открыл стрельбу из пистолета в воздух. Это и напугало продавщицу клубники", - сообщили нам в полиции Киева.

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Перепуганной женщине даже понадобилась помощь медиков.

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На место выехали сотрудники полиции, чтобы усмирить охранника. Говорят, что мужчина и с полицейскими спорил. Возможно он находился под воздействием наркотиков.

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"На данный момент правоохранители устанавливают все детали ЧП", - добавляют в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчины устроили стрельбу на кладбище.

Также напомним, в Николаевской области парень устроил стрельбу за рулем. Он оказался сыном чиновника.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!

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