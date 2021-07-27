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Около 100 тысяч людей уже на месте. В Киеве верующие собираются на крестный ход – фото и видео

27 июля 2021 12:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Несмотря на призывы соблюдать карантин, большинство людей без масок

Тысячи людей прибыли в Киев на крестный ход. Коллаж "Сегодня"

Тысячи людей прибыли в Киев на крестный ход. Коллаж "Сегодня"

В столице в день Крещения Киевской Руси верующие уже собираются на крестный ход. Тысячи людей приехали в центр города, улицы уже перекрыты.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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На Крещатике выставили кордон полиции, на улице находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские диалога и кинологи с собаками.

Полицейский на велосипеде. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Отметим, что в приездом паломников в центре города и увеличились количество людей, которые просят милостыню.

Люди просят милостыню посреди дороги. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
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Сейчас в город массово прибывают автобусы с верующими.

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Пожар в центре Киева. Коллаж "Сегодня"

Большинство людей ходят без масок, хотя митрополит Антоний призывал соблюдать карантинные меры карантина.

Большинство людей без масок Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Владимирская горка сейчас тоже кишит людьми.

Люди отдыхают, общаются и молятся в тени под деревьями. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Верующие разместились на поляне под деревьями и ждут начала общей молитвы и ходы. Там находится около 100 тысяч человек.

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Напомним, ранее мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.

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