"Омикрон" наступает! Мы узнали, когда новый опасный штамм появится в Киеве

Многих пугает появления нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.
"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.
Каким образом новый штамм попадет в Украину
Вероятно, что с Южной Африки штамм сначала попадет в Европу.
"Скорей всего наши туристы привезут его из Европы, но уже после зимних каникул. Поэтому к "Омикрону" нужно готовиться к концу января или к началу февраля", – говорит Олег Рубан.
Симптомы заражения "Омикроном"
Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":
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- пациенты жаловались на сильную усталость;
- у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
- у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.
По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.
Есть ли "Омикрон" в Украине?
Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.
"На сегодняшний день штамм "Омикрон" не был обнаружен на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.
Ранее мы писали:
- Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.
- За первую неделю после выявления нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заболевания штаммом COVID-19 – где его обнаружили.