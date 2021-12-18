"Омикрон" уже в Киеве! Мы узнали все, что известно о заболевшем

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.
Мужчина уже болел коронавирусом
Известно, что пациент был болен COVID-19в начале этого года.
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"Недавно он был за границей в ОАЭ, вернулся в Киев. Здесь у мужчины появились симптомы вируса, он обратился в больницу и прошел курс лечения. Его уже выписали, но только вчера вечером появились результаты секвенирования, которые подтвердили штамм "Омикрон". В какой именно стране был мужчина, сейчас уточняется, проводится эпидемиологическое расследование", – пояснил нам Сергей Чумак.
Это первый случай штамма "Омикрон", который зафиксирован в Украине. Сейчас вся информация о заболевшим уточняется, также устанавливается лица тех, кто контактировал с больным.
"Мы должны быть готовы к новому штамму вируса. Мероприятия все те же – масочный режим, соблюдение безопасной дистанции, регулярное мытье рук, вакцинация", – добавляет Сергей Чумак.
"Омикрон" в Украине
Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.
Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.
"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Отметим, что генетик Александр Коляда в своем Instagram сообщал, что заболела "Омикроном" молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ. Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).
Симптомы "Омикрона"
Есть пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.
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