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"Омикрон" уже в Киеве! Мы узнали все, что известно о заболевшем

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 14:46
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Опасный вариант коронавируса привез в Украину мужчина, который недавно вернулся из ОАЭ
Пациента уже выписали, но только спустя несколько дней после этого подтвердили штамм "Омикрон".
Пациента уже выписали, но только спустя несколько дней после этого подтвердили штамм "Омикрон". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.

Мужчина уже болел коронавирусом

Известно, что пациент был болен COVID-19в начале этого года.

"Недавно он был за границей в ОАЭ, вернулся в Киев. Здесь у мужчины появились симптомы вируса, он обратился в больницу и прошел курс лечения. Его уже выписали, но только вчера вечером появились результаты секвенирования, которые подтвердили штамм "Омикрон". В какой именно стране был мужчина, сейчас уточняется, проводится эпидемиологическое расследование", – пояснил нам Сергей Чумак.

Это первый случай штамма "Омикрон", который зафиксирован в Украине. Сейчас вся информация о заболевшим уточняется, также устанавливается лица тех, кто контактировал с больным.

"Мы должны быть готовы к новому штамму вируса. Мероприятия все те же – масочный режим, соблюдение безопасной дистанции, регулярное мытье рук, вакцинация", – добавляет Сергей Чумак.

"Омикрон" в Украине

Утром 18 декабря стало известно, что новый опасный штамм коронавируса "Омикрон" уже попал в нашу страну.

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Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, случай обнаружили ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования.

"Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отметим, что генетик Александр Коляда в своем Instagram сообщал, что заболела "Омикроном" молодая женщина, которая вернулась из ОАЭ. Вероятно, это два разных случая заражения (у 41-летнего мужчины в Киеве и у молодой женщины, о которой рассказывал генетик).

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Симптомы "Омикрона"

Есть пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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