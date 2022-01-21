"Омикрон" вытесняет "Дельту"? Какие штаммы "гуляют" по Киеву и кто в опасности

В столице большинство новых случаев коронавируса – штамм "Омикрон", а не "Дельта". В чем опасность нового варианта вируса

Вспышка "Омикрона" уже не за горами/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве фиксируют все новые случаи заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". За прошлую неделю фактически у 50-60% больных обнаружили новый штамм.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Реклама

"В связи с тем, что "Омикрон" переносится в легкой форме, люди мало обращаются за медицинской помощью. И это большой минус. Противодействовать "Омикрону" можно быстрыми клиническими действиями. Для этого нужны срочная регистрация и незамедлительное лечение. Так человека можно быстрее вылечить", – поясняет Рубан.

Распространяется молниеносно

По словам Рубана, "Омикрон" распространяется в 70 раз быстрее, чем другие штаммы.

"Необходимо проводить ограничительные мероприятия в организованных коллективах. "Омикрон" быстро распространяется. Его даже можно сравнить по механизму передачи с корью. Если в трудовом коллективе есть один, у которого "Омикрон", то он инфицирует фактически всех. Дальше – все зависит от иммунного статуса людей", – добавляет Олег Рубан.

Кто в опасности от "Омикрона"

Инкубационный период "Омикрона" небольшой – до 3 дней. Он поражает все группы населения, в том числе и детей.

"Особенно он опасен для детей возрастом до 5 лет. Они тяжело переносят это заболевание. Поэтому при первых проявлениях болезни – температура, озноб, лихорадка, боль в мышцах, появление насморка, боль в горле – необходимо сразу же обращаться в больницу с целью диагностики и лечения", – говорит Олег Рубан.

Не идут к врачам

Что касается заполняемости больниц в Киеве, то пока она невысокая, поскольку большинство пациентов болеют в легкой форме и не нуждаются в госпиализации.

Реклама

"Пока только начался подъем заболеваемости. И "Омикрон" переносится в большинстве случаев в легкой форме. Поэту люди даже не обращаются за медицинской помощью, а находятся на работе и лечатся самостоятельно. Делать так категорически нельзя. Тут действуют то же правило: заболел – сиди дома и не инфицируй других", – рассказывает Олег Рубан.

Что со штаммом "Дельта"?

Пока "Омикрон" активно распространяется в столице, штамм "Дельта" постепенно исчезает. Случаи "Дельты" все еще есть, но уже в меньшем количестве.