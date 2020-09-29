Он любил мир без фальши и обожал старый Киев. Памяти Виктора Марущенко

Фотографии Марущенко хранятся в частных коллекциях по всему миру

Умер известный украинский фотограф Виктор Марущенко. Он был участником около 70 выставок в разных странах, в том числе биеннале современного искусства в Венеции (2001) и в Сан-Паулу (2004). Мастер, который делал потрясающие документальные фотографии. Ему было всего 74 года.

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Фото: facebook.com/viktor.marushchenko/photos

"Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким. Основанная им Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать", – написал на своей странице в социальных сетях фотограф Валерий Милосердов.

Виктор Марущенко был независимым фотографом, работал во многих популярных изданиях. Снимал для украинских и зарубежных СМИ.

На его снимках 1970-1990 годов знаменитые актеры, музыканты, архитекторы, ученые, художники, философы, политики выглядят такими, какими есть на самом деле, без позирования и фальшивой маски.

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Фотография 1998-го года, – академик Николай Михайлович Амосов в своём захламленном домашнем кабинетике. Автор фото Виктор Марущенко

Фото Виктора Марущенко. Певица София Ротару выступает перед шахтерами Донбасса. Стаханов. Праздник города. 1985 год

Он посвятил фотографии больше тридцати лет: снимал для газет, выставлялся в Европе. В 1990-м Елисейский музей фотографии приобрел сотню его работ за $30 тысяч.

Виктор Марущенко принимал участие в многочисленных международных выставках. Благодаря его фотографиям мир узнавал про Украину, украинцев и Киев.

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Школу фотографии Виктора Марущенко закончили десятки молодых фотографов. Виктор Иванович основал ее в 2004 году и очень гордился своими учениками.

"Мы запомним его таким: Мастером своего дела и Человеком с большой буквы", – сообщается на странице Школы Виктора Марущенко.

Там добавляют, что о месте и времени похорон будет сообщено на странице Школы, как только это будет известно с разрешения родных Виктора.

Час пик в Киевском метро. Фото: Виктора Марущенко

Марущенко обожал Киев и всем сердцем переживал, когда в центре города сносили старые дома и на их месте строились очередные небоскребы. У него всегда было свое мнение.

"Когда понаехавшим говоришь, что они "понаехали", они обижаются. Так станьте киевлянами! Любите и берегите прошлое, изучайте историю Киева и не разрушайте его. Но вы этого не делаете, а уничтожаете архитектурные памятники, застраиваете Киев чуждой х@йнёй, выкорчевываете деревья, захватываете общественные территории и т.д. Понаехавшие вы и всегда ими останетесь. Манкурты и разрушители. А тех, кто любит Киев и оберегает его, хоть и приехал из других городов или сел, люди уважают и признают. Вот они и есть киевляне", – написал на своей странице в социальных сетях Виктор Марущенко.

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Выражаем свои искренние соболезнование родным и близким.

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