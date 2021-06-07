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Он не достоин! КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора

7 июня, 15:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За лишение Лукашенко звания члены ученого совета голосовали тайно

КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора. Коллаж: "Сегодня"

КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора. Коллаж: "Сегодня"

После того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посадил самолет Ryanair в Минске, ученый совет Киевского национального университета имени Шевченко лишил его звания почетного доктора.

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По информации BBC, за лишение Лукашенко звания члены ученого совета голосовали в тайном режиме.

Такое решение было принято впервые. Чтобы лишить звания Лукашенко, ученому совету КНУ пришлось внести изменения в порядок предоставления этого звания.

Когда и как Лукашенко получил звание почетного доктора КНУ:

  • Звание ему присвоили в ноябре 2009 года, когда он приехал в Киев с официальным визитом. Тогда президентом Украины был Виктор Ющенко.
  • Когда Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем", ректором КНУ был академик Леонид Губерский.

После задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича и его подруги и принудительной посадки самолета, который летел в страну ЕС, ректор КНУ Владимир Бугров заявил, что Лукашенко "не достоин звания почетного доктора".

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"Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета",заявил ранее Бугров.

Ранее Лукашенко подвел итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Во время встречи он просил его помочь попасть в Крым через Россию, а уже по возвращении в Минск даже обратился с этим же вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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