Опасная и незаконная: в центре Киева убрали пристройку к популярному кафе (фото)

Помешать разрушению пытались около 80 человек

В Киеве возле станции метро "Золотые ворота" демонтировали пристройку ресторана "Хурма". Власти считают, что эта площадка незаконная и опасна для людей. При этом владельцы говорят, что выкупили эту землю еще 15 лет назад.

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Об демонтаже пристройки сообщили на сайте КГГА.

Отмечается, что помешать разрушению пристройки пытались около 80 человек. В КГГА назвали площадку ресторана "потенциально опасной".

"Размещение временного сооружения на расстоянии 1,6 м от газопровода низкого давления противоречит "Правилам безопасности систем газоснабжения" (ДБН. В.2.5-20-2018)", – объяснили в сообщении.

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Уточняется, что такое соседство могло привести к ЧС, гибели людей, а также к повреждению имущества и нанесению значительных материальных убытков.

По информации Департамента градостроительства и архитектуры, у заведения не было документов на размещение сезонной площадки.

Напомним, ранее на Крещатике разобрали очередной "скворечник".

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