Опасно купаться: в Киеве на всех пляжах обнаружили кишечную палочку

Эксперты рекомендуют установить в этих зонах отдыха щиты о запрете купания

На 14 пляжах Киева - не рекомендуют отдыхать / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на 14 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку – на них не рекомендуют купаться.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Эксперты обнаружили отклонения в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):

"Радуга" – 13000;

"Венеция" – 21000;

"Детский" – 21000;

"Золотой" – 13000;

"Молодежный" – 13000;

"Предместная слободка" – 13000;

"Центральный" – 30000;

"Водоворот" – 14000;

"Троещина" – 30000;

"Тельбин" – 19000;

"Радуга" – 52000;

"Вербное" – 15000;

"Пуща-Водица" – 31000;

"Галерный" – 36000.

Отметим, что индекс ЛКП не должен превышали 1000 единиц. На пляжах, где зафиксировали нарушения рекомендуют установить щиты о запрете купания.

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Также отклонения обнаружили в 3 пробах по химическим показателям на пляжах "Вербное" и "Пуща-Водица"

В то же время, международную награду "Голубой флаг" получили пляжы:

"Детский";

"Золотой";

"Венеция" в Гидропарке;

"Молодежный";

"Радуга" – в Днепровском районе;

"Галерный" – в Голосеевском районе;

"Пуща-Водица" / 5-7 линия / ставок на р. Горенка – в Оболонском районе;

пляж "Троещина" на р. Десенка;

пляж "Чорторий" – в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

"На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В прошлом году в Киеве таких пляжей было восемь. В этом году присоединится пляж "Чорторий". Он абсолютно новый, после капитального ремонта", – рассказывает сайту "Сегодня" директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля.

Ранее мы сообщали, что в пробах воды на николаевском пляже "Чайка" и в зоне отдыха "Намыв" обнаружили превышение индекса кишечной палочки. Купаться в этих местах отдыхающим пока не советуют.