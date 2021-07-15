Опасно купаться: в Киеве на всех пляжах обнаружили кишечную палочку

На 14 пляжах Киева - не рекомендуют отдыхать / Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на 14 столичных пляжах обнаружили кишечную палочку – на них не рекомендуют купаться.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Эксперты обнаружили отклонения в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):
- "Радуга" – 13000;
- "Венеция" – 21000;
- "Детский" – 21000;
- "Золотой" – 13000;
- "Молодежный" – 13000;
- "Предместная слободка" – 13000;
- "Центральный" – 30000;
- "Водоворот" – 14000;
- "Троещина" – 30000;
- "Тельбин" – 19000;
- "Радуга" – 52000;
- "Вербное" – 15000;
- "Пуща-Водица" – 31000;
- "Галерный" – 36000.
Отметим, что индекс ЛКП не должен превышали 1000 единиц. На пляжах, где зафиксировали нарушения рекомендуют установить щиты о запрете купания.
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Также отклонения обнаружили в 3 пробах по химическим показателям на пляжах "Вербное" и "Пуща-Водица"
В то же время, международную награду "Голубой флаг" получили пляжы:
- "Детский";
- "Золотой";
- "Венеция" в Гидропарке;
- "Молодежный";
- "Радуга" – в Днепровском районе;
- "Галерный" – в Голосеевском районе;
- "Пуща-Водица" / 5-7 линия / ставок на р. Горенка – в Оболонском районе;
- пляж "Троещина" на р. Десенка;
- пляж "Чорторий" – в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.
"На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В прошлом году в Киеве таких пляжей было восемь. В этом году присоединится пляж "Чорторий". Он абсолютно новый, после капитального ремонта", – рассказывает сайту "Сегодня" директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля.
Ранее мы сообщали, что в пробах воды на николаевском пляже "Чайка" и в зоне отдыха "Намыв" обнаружили превышение индекса кишечной палочки. Купаться в этих местах отдыхающим пока не советуют.