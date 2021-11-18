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Опасные изменения. Киевлян предупредили о непогоде в столице – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
18 ноября, 17:00
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Днем максимальная температура воздуха в столице будет 5 градусов тепла
Погода в Киеве на 19 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 19 ноября / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра, 19 ноября, будет дождьи сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем столбики термометров поднимутся максимум до 5 градусов тепла. Синоптик предупреждает про дождь и ветер.

Ночью морозов не будет.

Погода в Украине 19 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине 19 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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