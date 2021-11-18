Опасные изменения. Киевлян предупредили о непогоде в столице – прогноз (карта)

В Киеве завтра, 19 ноября, будет дождьи сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Днем столбики термометров поднимутся максимум до 5 градусов тепла. Синоптик предупреждает про дождь и ветер.
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Ночью морозов не будет.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1-3 градусов. В связи с похолоданием прогнозируют и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
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