Опасный капот: в Киеве пострадал кот во время запуска мотора авто (фото)

В Киеве на улице Гончара спасли кота, которого засосало во внутрь автомобиля.

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Об этом сообщает Команда спасения животных в Facebook.

Вечером обратился водитель автомобиля, который рассказал, что во время заведения машины он услышал странный удар и крики кота. Оказалось, что под капот залез кот, и во время запуска мотора его затянуло под ремень.

"Кота затащило за хвост и намотало на шкив, прижав ремнем генератора. Извлечение кота длилось больше часа, чтобы добраться до пострадавшего, машину пришлось поднимать и частично разбирать снизу. Кота назвали Васей. Он очень не любит людей, особенно после того, как провисел час в подвешенном за хвост состоянии", – говорится в сообщении.

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Как отмечают спасатели, травмы у него тяжелые, но не смертельно опасные – хвост переломан в нескольких местах и скорее всего, будет ампутирован.

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По всему телу частично содрана шерсть, есть ушибы и кровоподтеки.

Ранее мы писали, что в Киевской области в селе Халепье Обуховского района лошадь упала в колодец.

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Напомним, в Днепре женщина упала в девятиметровый колодец – ее доставили позже в больницу.

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