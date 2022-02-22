Опустошают полки? Что происходит в супермаркетах после заявлений Путина (фото, видео)

Журналисты побывали в крупном магазине большой торговой сети, а также пообщались с покупателями и продавцами

Паники и ажиотажа нет / Коллаж "Сегодня"

В Киеве после указа о признании "ЛДНР" и введения военных РФ на территорию ОРДЛО полки супермаркетов остаются полными. Люди не паникуют, а также не спешат скупать муку, сахар и крупы.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Полки с продуктами в магазине. Сайт "Сегодня"

Отсутствие паники

Журналисты сайта "Сегодня" побывали в крупном магазине большой торговой сети. После заявлений Путина паники и ажиотажа нет. Полки с мукой, подсолнечным маслом, туалетной бумагой, мылом и прочими товарами заполнены, а покупателей в этих отделах мало.

Полки с продуктами в магазине. Сайт "Сегодня"

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Отсутствие паники подтверждают и продавцы. А вот покупатели шутят, что "весь ажиотаж будет не в отделах с туалетной бумагой, а в оружейных магазинах".

Полки с продуктами в магазине. Сайт "Сегодня"

Полки с продуктами в магазине. Сайт "Сегодня"

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Полки с продуктами в магазине. Сайт "Сегодня"

Путин разрешил ввод войск в Украину

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР", а также поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбассасилами регулярной армии.

В документах Минобороны РФ поручено обеспечить осуществление вооруженными силами Российской Федерации "функций по поддержанию мира" на территории ОРДЛО.

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