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Осквернил Аллею Героев Небесной Сотни: в Киеве задержали 21-летнего студента

23 октября, 11:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве задержали 21-летнего студента 3-го курса одного из ВУЗов столицы за то, что он справил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

"Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ведомства.

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В рамках досудебного расследования по факту хулиганства – полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа – от одной тысячи до двух тысяч гривен, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, вчера отделом дознания Печерского управления столичной полиции было открыто уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который производил нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Ранее мы писали, что мужчина справил нужду в неположенном месте и попал в больницу – на Русановке драка закончилась стрельбой.

А вандалы осквернили древнейший памятник Киева – "София Киевская".

Видео: Kyiv Operative
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Киев аллея героев Полиция Киева

Источник: Сегодня

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