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Особый праздник: Яценюк тепло поздравил с Днем Киева

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 14:05
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Экс-премьер написал о силе духа Украины
Арсений Яценюк написал о Дне Киева
Арсений Яценюк написал о Дне Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

29 мая жители столицы празднуют День Киева. В этот праздник свои поздравления высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он написал в Facebook, что каждый украинский город должен быть таким же свободным.

"Дорогой Киев, с днем рождения. Твой праздник сегодня особенный. Еще совсем недавно на твоих окрестностях стояла вражеская орда и целилась в твое тело. Кто-то говорил 72, а кто-то 96 часов нужно, чтобы ты склонил голову перед оккупантом. А ты стоишь горд и свободен, и так будет всегда... Киев зазеленел и принарядился к своему празднику, — весна берет свое. В городе меньше противотанковых "ежей", блок-постов с бойницами, табличек "мины", а утренняя возня коммунальщиков воспринимается как умиротворяющий знак мирной жизни украинской столицы, хотя сегодняшний рассвет и начался с воздушной тревоги. Тревога – с ней живет Киев, равно как и вся Украина, думая о наших солдатах на передовой и желая им Божьей защиты и нашей общей святой победы", – написал он.

Яценюк пожелал освобождения всей Украины от российских захватчиков.

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"Сильнее вера в силу украинского духа и непреодолимую волю. В то, что каждый украинский город будет так же свободен. И что вечный Днепр от берегов Печерска будет нести свои воды через наш свободный Херсон в Черное море со свободным украинским Крымом. И что единая соборная Украина станет мощным государством во главе с нашим прекрасным Киевом", — отметил экс-премьер.

Приветствие от мэра

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выложил в соцсети видео, где поздравил всех с Днем Киева. Он заявил, что душа города – это люди. Кроме того, мэр не затронул тему войны в поздравлении.

"Киев… Старинный и современный. Уютный и энергичный. Наш город стоит на холмах Днепра уже 1540 лет! Гордый, непокорный и красивый. И мы его вместе делаем еще лучше! Потому что душа нашего города – это его люди. С Днем рождения, Киев. С Днем Киева, дорогие киевляне! С Днем рождения, наш любимый город. Слава Украине! Слава Киеву!" – сказал мэр столицы.

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