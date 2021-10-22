Осталось совсем немного. Когда в Киеве включат отопление

До этого тепло запустили в детских садах, школах и больницах

В Украине стартовал отопительный сезон. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже в субботу, 23 октября, в Киеве стартует отопительный сезон в жилых домах. До этого тепло запустили в детских садах, школах и больницах.

Об этом сообщили в КП "Киевтеплоэнерго" на странице в Facebook.

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В жилых домах Киева будет тепло уже 23 октября

Как стало известно, в Киеве функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: две мощные теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей.

В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней.

Отопительный сезон в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве.

"Теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, во Львове с 20 октября приостановили подачу отопления в жилые дома. Это связано с потеплением на улице.

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