Осталось совсем немного! В Киеве новогоднюю елку уже украшают игрушками – фото

Праздничное дерево работники украшали гирляндами до пяти утра – теперь дошли и до игрушек

Главную елку страны уже украшают игрушками / Фото: Коллаж: Сегодня

Главную елку страны на Софийской площади начали украшать новогодними игрушками. Работникам удалось полностью украсить елку гирляндами. Они занимались этим до 5 часов утра.

Об этом рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника.

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Фото: "Сегодня"

"Дождь закончился, и новая бригада высотников приступила к украшению елки игрушками. На данный момент 10% игрушек уже на елке",- отметили организаторы праздника.

Фото: "Сегодня"

Напомним, что всего на елке будет 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов.

Под ОП появились елка и карусель

В Киеве под зданием Офиса президента обустраивают новогоднюю локацию: там уже есть живая елка и вскоре ее будут украшать.

9 декабря у главного входа в ОП установили живую елку, а меньшими зелеными деревцами украсили окна. Рядом с елкой также появилась основная конструкция для карусели. Судя по оформлению, она будет такой же, как и в прошлом году.

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Отмечается, что во время зимних празднований 2020-2021 года карусель была бесплатной.