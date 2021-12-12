Осталось совсем немного! В Киеве новогоднюю елку уже украшают игрушками – фото

Главную елку страны на Софийской площади начали украшать новогодними игрушками. Работникам удалось полностью украсить елку гирляндами. Они занимались этим до 5 часов утра.
Об этом рассказали сайту "Сегодня" организаторы новогоднего праздника.
"Дождь закончился, и новая бригада высотников приступила к украшению елки игрушками. На данный момент 10% игрушек уже на елке",- отметили организаторы праздника.
Напомним, что всего на елке будет 20 тысяч игрушек красного и золотого цветов.
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Под ОП появились елка и карусель
В Киеве под зданием Офиса президента обустраивают новогоднюю локацию: там уже есть живая елка и вскоре ее будут украшать.
9 декабря у главного входа в ОП установили живую елку, а меньшими зелеными деревцами украсили окна. Рядом с елкой также появилась основная конструкция для карусели. Судя по оформлению, она будет такой же, как и в прошлом году.
Отмечается, что во время зимних празднований 2020-2021 года карусель была бесплатной.
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