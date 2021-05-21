"Остановим сафари полиции": на Подоле вышли на протест сотни киевлян (фото, видео)

В Киеве протестуют против рейдов полиции на Подоле. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве 21 мая под участком полиции на Подоле собрался митинг. Как сообщает корреспондент "Сегодня", протестующие требуют немедленного освобождения начальника Подольского управления полиции Василенко Павла Юрьевича и остановить рейды полиции.

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На улице Хорива, 20 собралось уже около 600 участников.

Видео: Влад Гарнаев, "Сегодня"

"Мы, креативные сообщества Подола, не станем терпеть произвол полиции. Особенно в то время, когда в стране 8-й год идет война. Когда защитники страны кладут свои жизни для того, чтобы мы могли жить и творить будущее нашей страны, представители полиции делают все возможное для того, чтобы это будущее никогда не наступило", – написали участники на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

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По предварительной информации, движение на улице перекрыто.

"Это неприемлемо и опасно, когда культурным деятелям, музыкантам, художникам, рабочим креативных индустрий постоянно угрожают, унижают достоинство, раздевают до трусов, требуют деньги и издеваются", – добавляют в сообщении.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

По их словам, 15 мая в 21:00 около 50 вооруженных правоохранителей ворвались на территорию арт-кластера на Нижнеюрковской и сорвали два мероприятия – в клубе Closer и в Mezzanine. Оба мероприятия проходили согласно с карантинными нормами и в разрешенное время.

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Протестующие требуют также привлечь к ответственности сотрудников полиции, ответственных за незаконный рейд на Нижнеюрковской, а также наказать спецназовцев, которые с 18 на 19 мая избили художника и музыканта Дмитрия Бугайчука.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители избили и задержали художника и музыканта Дмитрия Бугайчука.По версии полиции – они задержали мужчин с наркотиками.

Также мы писали, что в столице полицейский при задержании избил подростка.