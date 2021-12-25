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Осторожно! На дорогах Киева предупредили об опасности из-за непогоды

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 18:02
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Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве резко упадет температура воздуха и образуется гололед. Так, на дорогах необходимо быть внимательными и осторожными.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Погода в столице резко ухудшится

По прогнозам синоптиков, в Киеве температура воздуха ночью упадет до 11-13 градусов мороза. В связи с резким похолоданием, вечером в столице прогнозируют гололед. Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Сколько техники будет работать?

Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников коммунальных жедов и готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

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Кроме того, водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах.

Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в Контактный центр города Киева 15-51.

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На столичные дороги выедет спецтехника. Фото: пресс-служба КГГА

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