Осторожно! В Киеве из-за непогоды падают деревья (фото)

Сегодня, 8 декабря, из-за дождя, мокрого снега и ветра в разных районах Киева падают деревья.
Об этом пишет сайт Big Kyiv.
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Пока неизвестно сколько поврежденных автомобилей.
Так, на улице Липской дерево упало на микроавтобус, двигавшийся левой полосой автодороги.
Еще несколько автомобилей были повреждены из-за падения деревьев на ул. Перова в Днепровском районе Киева.
Непогода добралась и до улицы Банковой. Там упало огромное дерево.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Непогода в столице
Сегодня, 8 декабря, в столице синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 мороза. Также будет гололед. Синоптики передают первый уровень опасности – желтый.
Советы водителям и пешеходам
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
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