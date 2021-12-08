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Осторожно! В Киеве из-за непогоды падают деревья (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 13:15
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Пока неизвестно сколько всего поврежденных автомобилей
Непогода началась в столице сегодня, 8 декабря / Коллаж "Сегодня"
Непогода началась в столице сегодня, 8 декабря / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 8 декабря, из-за дождя, мокрого снега и ветра в разных районах Киева падают деревья.

Об этом пишет сайт Big Kyiv.

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Подробности

Пока неизвестно сколько поврежденных автомобилей.

Так, на улице Липской дерево упало на микроавтобус, двигавшийся левой полосой автодороги.

В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: "Киев оперативный".
В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: "Киев оперативный".

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Еще несколько автомобилей были повреждены из-за падения деревьев на ул. Перова в Днепровском районе Киева.

Непогода добралась и до улицы Банковой. Там упало огромное дерево.

В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: "Киев оперативный".
В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: "Киев оперативный".

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Данных о пострадавших пока не поступало.

В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: Big Kyiv.
В Киеве из-за непогоды падают деревья. Фото: Big Kyiv.

Непогода в столице

Сегодня, 8 декабря, в столице синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 мороза. Также будет гололед. Синоптики передают первый уровень опасности – желтый.

Советы водителям и пешеходам

Советы водителям:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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