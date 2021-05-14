Остров в Киеве заселили лемурами: как им там живется (фото, видео)

Их разместили в вольере посреди озера, для игр лемуров натянули веревки, а также оборудуют "тропический дождь"

В Киевском зоопарке впервые создали вольер, в котором нет ограждения и барьеров. Он появился посреди озера рядом с павильоном для приматов. На трех островах поселили компанию из трех кошачьих лемуров.

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Посмотреть на веселых животных с берега уже могут все гости зоопарка.

"Впервые в истории зоопарка представлены животные абсолютно без барьеров. Им является естественный барьер – вода. Кошачьи лемуры переехали на остров вчера. Это группа молодых самцов, которые покинули стаю – Олдер, Маркус и Джек. Им дали день, чтобы обустроиться в зимнем домике на острове, обжиться. Сегодня их выпустили на улицу. У лемуров есть три острова – два маленьких и один большой. Они окружены водой", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Лемуры уже устроили на острове озорные игры, передвигаясь по натянутым веревкам. Видно, что им нравиться быть не в клетке, хотя они боятся воды. Кстати, Олдер самый старший – ему 9 лет, а Маркусу и Джеку по три года.

По словам директора, озеро в дальней части зоопарка в прошлом году привели в порядок. Все делалось силами зоопарка.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На острове у кошачьих лемуров натянуты веревки, есть пеньки, высажены новые кусты, правильно кронированые деревья, чтобы было больше солнца.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Специально для животных на остров провели воду для питья. А вскоре там оборудуют питьевой фонтанчик. В сильную жару планируют поставить установку "Тропический дождь", которая обеспечивает постоянную влагу. Такая уже действует в универсальном вольере для сиамангов.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

"Первый месяц мы будем наблюдать реакцию кошачьих лемуров на новый дом и смотреть, что нужно добавить животным на острове – зонтик, скамейку, игровые элементы. Кормить лемуров будут в их домике на острове. Он же будет им служить защитой от непогоды", – добавляет Кирилл Трантин.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

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