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Освобождение Киева: уникальные кадры города, который выжил

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 ноября, 07:00
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Как выглядела столица 78 лет назад, после ухода немцев
Город пережил страшные дни оккупации
Город пережил страшные дни оккупации / Фото: Коллаж: Сегодня

Это произошло ровно 78 лет назад. Киев был освобожден от немцев. В Музее истории Киева нам показали уникальные кадры освобожденного города.

Чем питались в оккупацию

На снимках можно увидеть людей, которые тянут повозки со своими пожитками по бульвару Шевченко, возвращаясь в освобожденный город.

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Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

"Человек, переживший оккупацию, никогда не выбросит в мусорное ведро хотя бы кусочек хлеба. Для нас, детей войны, это был настоящий деликатес. Я, когда чищу картофель, всегда вспоминаю, что во время оккупации мы шкурки резали на кусочки, и мама жарила вкуснейшие блины, добавляя в эту жижу остатки муки. Время было голодное... В Киеве при немцах не работали магазины, все они были закрыты или разграблены до начала оккупации, город выживал за счет базаров, которых открылось несколько, один из самых крупных — Евбаз на площади Победы. Товар крестьяне приносили на плечах — картофель, свеклу, горох. Но ходить на базары было опасно, в любой момент могли налететь полицаи и забрать в Германию на принудительные работы на фабриках и рудниках", – из воспоминаний киевлянина Виктора Карпенюка.

Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

Что было до войны?

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По данным столичного ГУ статистики, в 1940 году в Киеве работало 1130 магазинов и 828 ресторанов.

Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

Как работал транспорт

На снимках практически не видно общественно транспорта, только военные автомобили и разрушенные дома на Крещатике.

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Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

"В оккупацию работало несколько трамвайных маршрутов. Один — по улице Красноармейской под номером "1". Мы, мальчишки, за проезд не платили, а ездили на подножке, боясь быть пойманными полицаями в салоне. Работал один троллейбусный маршрут — от местности, которая называлась железнодорожный переезд (теперь это станция метро "Лыбидская") до площади Льва Толстого. Немцы привезли два своих троллейбуса. В 50-х годах, когда я работал водителем троллейбуса, на них еще возили киевлян. До войны трамваев было много, но во время бомбежек большинство уничтожили", – из воспоминаний Виктора Карпенюка.

Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

Что было до войны?

По данным столичного ГУ статистики, в 1940 году в Киеве было 434 трамвайных вагона и 47 троллейбусов.

Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

Цена освобождения

На архивных фото можно увидеть горящее здание Киевского университета, а также бойцов, которые особо отличились при освобождении Киева.

"За Киев пролилось много крови. Очень много... Нам было приказано: "Освободить город — и точка!". И наши хлопцы были настоящими героями! О них можно писать романы. Помню, как одна группа из 10 бойцов перебралась на правый берег Днепра, в районе Киева, и трое суток удерживала небольшой участок в 500 метров, пока туда не бросили подкрепление. Они три дня продержались! Положили более сотни фрицев, а из десяти наших погиб лишь один. Золотой и умный у них был командир: не бросал людей под пули. Немцы крепко держались и беспрерывно нас бомбили. Я слышал, что лишь за один штурм в районе Киева погибло пять тысяч бойцов.... Высокая цена... А еще помню, как высадили воздушный десант. В ту ночь был сильный ветер, и ребята вместо правого берега приземлились в Днепр... Половину из них перебил немец, а другие утонули... Во время боев за Киев я получил тяжелое ранение. Из своего окопа мы заметили, что метров за сто лежит раненый боец, он умолял о помощи, и я с двумя санитарами пополз к нему. Добрались, перевязали. А немец нас заметил и начал утюжить из минометов. Одна мина разорвалась, вторая... десятая. Я очнулся от резкой боли. В окоп санитары уже тащили меня. Дальше был госпиталь, медики хотели отрезать ноги, но я не позволил. У меня в обеих ногах до сотни осколков", – из воспоминаний киевлянина Николая Горбатенко.

Архив. Фото: Музей истории Киева
Архив. Фото: Музей истории Киева

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