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От 725 до 1800 гривен. В Киеве продавали поддельные COVID-сертификаты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 октября, 15:49
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Нарушителям грозит до восьми лет тюрьмы
Досудебное расследование продолжается
Досудебное расследование продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичные правоохранители разоблачили деятельность работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов. Организовал преступный бизнес – врач.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги – от 725 до 1800 гривен за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день за этой услугой обращались от 3 до 5 человек", – рассказал заместитель начальника – начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко.

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"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", – добавил Дмитрий Шумейко.

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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