От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве

Сайт "Сегодня" продолжает выяснять во сколько обходятся обеды для учеников столичных школ. Как сообщают в управлениях образования из разных районов столицы, питание в школах если и подорожает, то незначительно.
Сейчас районы проводят тендеры по закупке данной услуги, а самые дорогие обеды в школах Подольского района.
В центре еда на четыре сезона
В управлении образования Шевченковского района нам ответили, что стоимость одноразового горячего питания в школах района для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен.
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В школах Шевченковского района действует четырехнедельное сезонное меню.
Например, в меню №1 "Осень"/меню №1 "Зима" с понедельника по пятницу входят: омлет классический или фриттата, львовский сырник с морковкой и сметаной, каша гречневая и котлеты, макароны отваренные, свежие овощи порционные или овощи натуральные соленые, плов с курицей или с индейкой, шницель с рыбой, овощное рагу, чахохбили с курицей, фруктовый сок, компот из свежих плодов, хлеб цельно-зерновой.
Таких меню четыре вида, школьникам даже подают рыбу, запеченную с луком и морковью под соусом бешамель.
В управлении образования отмечают, что все меню без содержания глютена.
"Стоимость школьного обеда в 2022 году будет зависит от результатов тендерной закупки данной услуги", – отмечают в управлении образования Шевченковской РГА.
Что с обедами на Подоле?
В коммунальном предприятии "Школьное питание" Подольского района нам сообщили, что на данный момент обеды в школах района обходятся в 35-40 гривен.
"35 гривен – без первого блюда и 40 гривен с первым блюдом. В меню входят: первое блюдо, салат, гарнир, основное блюдо и напитки. Подорожание обедов до конца учебного года не планируется", – сообщила нам директор КП "Школьное питание" Подольского района Лариса Панькова.
Что в Днепровском районе?
Стоимость одноразового питания (завтраки) в школах Днепровского района на данный момент составляет: для учеников 1-4 классов – 31 гривну 40 копеек. Для учеников 5-11 классов – 37 гривен 90 копеек.
В Днепровской РДА отметили, что питание в средних школах района организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.
"27 января нами оглашена закупка услуг по организации питания в средних школах района. Ожидаемая стоимость: 32 гривны – горячее питание для учеников 1-4 классов, а также 38 гривен – горячее питание для учеников 5-11 классов", – отмечают в Днепровской РГА.
Завтраки в школах Голосеево
В Голосеевском районе нас заверили, что все школы района перешли на новое четырехнедельное сезонное меню.
Относительно стоимости завтраков в школах района нам сообщили, что в 2020-2021 учебном году стоимость питания для учеников 1-4 классов составляла 19 гривен 70 копеек, а для учеников 5-11 классов – 23 гривны 99 копеек.
"В 2021-2022 учебном году стоимость завтрака для школьников составляет: для учеников 1-4 классов – 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен", – сообщили сайту "Сегодня" в Голосеевской РГА.
Новое меню для школьников Украины
С 1 января в Украине вступила в силу реформа школьного питания. По данным Госпродпотребслужбы, обновленное меню для школ должно состоять из 160 блюд, в нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, субпродуктов. Вместо этого по нормам должно быть увеличено потребление молока и кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы.
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