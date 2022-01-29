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От чахохбили до рыбы под соусом бешамель. Мы узнали цены на школьные обеды в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 января, 12:54
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В школах Шевченковского района действует четырехнедельное сезонное меню. В управлении образования отмечают, что вся еда без содержания глютена
В Киеве самые дорогие обеды в школах Подольского района. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве самые дорогие обеды в школах Подольского района. Фото: коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" продолжает выяснять во сколько обходятся обеды для учеников столичных школ. Как сообщают в управлениях образования из разных районов столицы, питание в школах если и подорожает, то незначительно.

Сейчас районы проводят тендеры по закупке данной услуги, а самые дорогие обеды в школах Подольского района.

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В центре еда на четыре сезона

В управлении образования Шевченковского района нам ответили, что стоимость одноразового горячего питания в школах района для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен.

В школах Шевченковского района действует четырехнедельное сезонное меню.

Например, в меню №1 "Осень"/меню №1 "Зима" с понедельника по пятницу входят: омлет классический или фриттата, львовский сырник с морковкой и сметаной, каша гречневая и котлеты, макароны отваренные, свежие овощи порционные или овощи натуральные соленые, плов с курицей или с индейкой, шницель с рыбой, овощное рагу, чахохбили с курицей, фруктовый сок, компот из свежих плодов, хлеб цельно-зерновой.

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Таких меню четыре вида, школьникам даже подают рыбу, запеченную с луком и морковью под соусом бешамель.

В управлении образования отмечают, что все меню без содержания глютена.

"Стоимость школьного обеда в 2022 году будет зависит от результатов тендерной закупки данной услуги", – отмечают в управлении образования Шевченковской РГА.

Что с обедами на Подоле?

В коммунальном предприятии "Школьное питание" Подольского района нам сообщили, что на данный момент обеды в школах района обходятся в 35-40 гривен.

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"35 гривен – без первого блюда и 40 гривен с первым блюдом. В меню входят: первое блюдо, салат, гарнир, основное блюдо и напитки. Подорожание обедов до конца учебного года не планируется", – сообщила нам директор КП "Школьное питание" Подольского района Лариса Панькова.

Что в Днепровском районе?

Стоимость одноразового питания (завтраки) в школах Днепровского района на данный момент составляет: для учеников 1-4 классов – 31 гривну 40 копеек. Для учеников 5-11 классов – 37 гривен 90 копеек.

В Днепровской РДА отметили, что питание в средних школах района организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.

"27 января нами оглашена закупка услуг по организации питания в средних школах района. Ожидаемая стоимость: 32 гривны – горячее питание для учеников 1-4 классов, а также 38 гривен – горячее питание для учеников 5-11 классов", – отмечают в Днепровской РГА.

Завтраки в школах Голосеево

В Голосеевском районе нас заверили, что все школы района перешли на новое четырехнедельное сезонное меню.

Относительно стоимости завтраков в школах района нам сообщили, что в 2020-2021 учебном году стоимость питания для учеников 1-4 классов составляла 19 гривен 70 копеек, а для учеников 5-11 классов – 23 гривны 99 копеек.

"В 2021-2022 учебном году стоимость завтрака для школьников составляет: для учеников 1-4 классов – 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 38 гривен", – сообщили сайту "Сегодня" в Голосеевской РГА.

Новое меню для школьников Украины

С 1 января в Украине вступила в силу реформа школьного питания. По данным Госпродпотребслужбы, обновленное меню для школ должно состоять из 160 блюд, в нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, субпродуктов. Вместо этого по нормам должно быть увеличено потребление молока и кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы.

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