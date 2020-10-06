От коронавируса умер академик Ярослав Олейник

В Киеве от коронавируса умер академик Национальной академии педагогических наук Украины, член президиума академии, декан географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор Ярослав Олейник.

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Об этом сообщил ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в Facebook.

"Сложно поверить, что этого энергичного и талантливого человека уже нет с нами", – написал Спиваковский.

Ярослав Олейник активно изучал охрану окружающей среды, написал более 500 научных трудов.

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В соцсетях люди высказывают соболезнования в связи с утратой:

"Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти – коронавирус", - написал президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

Коллектив географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко выразил также свои соболезнования:

"Ярослав Богданович был настоящим патриотом географии, учителем, наставником и другом. Он был примером для всех. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу! Он навсегда останется в наших сердцах", – пишут коллеги.

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Отметим, Ярослав Олейник родился 14 декабря 1952 года в селе Купчинцы Козовского района Тернопольской области. Был главой экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Украины по географическим наукам, председателем ассоциации деканов географических и естественных факультетов высших учебных заведений Украины, президентом Украинского географического общества, а также членом учебно-методического совета СНГ по классическому университетскому образованию.

Кроме этого, он был заслуженным деятелем науки и техники Украины 2002 года. Почетным профессором Полтавского университета потребительской кооперации. Награжден орденом "За заслуги" III степени в 2009 году.

Напомним, за последнее время от коронавируса скончались несколько известных людей. Так, от коронавируса умерла депутат Львовского облсовета.

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Видео: Reuters

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