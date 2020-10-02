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От коронавируса умирает по 10 киевлян в день: эксперт объяснил причину

2 октября, 15:03

Александр Марущак , Ольга Кравченко

401 киевлянин умер от инфекции

Каждый день в Киеве умирает от коронавируса по нескольку человек. Например, за прошедшие сутки, по официальной статистике, умерло 10 человек. Столько же умерло днем ранее. 8 летальных исходов было зафиксировано три дня назад. Цифры шокируют, поскольку такого роста смертности не наблюдалось в прежние месяцы. Всего опасный вирус уже унес жизни 401 киевлянина. Почему такая высокая смертность наблюдается именно сейчас, сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева.

По словам собеседника, сейчас регистрируется повышение заболеваемости в целом по всей стране. И это связано с ростом респираторно-вирусных инфекций.

"Основная причина в том, что люди, у которых появляются первые признаки болезни – слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Коронавирус очень агрессивный и быстро провоцирует осложнение заболевания. Сейчас в Киеве наблюдается именно рост тяжелых случаев заболевания, а также средней тяжести. В таких случаях людей необходимо обязательно госпитализировать и лечить. А из-за того, что люди поздно обращаются за медицинской помощью, мы и регистрируем такие осложнения и показатели по смертности", – поясняет Олег Рубан.

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Вирус забирает жизни людей разного возраста. Но в группе риска по-прежнему пожилые граждане.

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"В первую очередь – это пожилые люди. Начиная с 60-70 лет. Также это люди с различными осложнениями. В первую очередь это осложнения с заболеванием легких, сосудов, сердца, почек. Люди, которые страдают от ожирения. Таких пациентов очень сложно лечить. Поэтому, при появлении любых симптомов остро-респираторных заболевания, следует немедленно обращаться за помощью к врачу", – призывает Олег Рубан.

Напомним, ВР отменила два своих заседания, так как коронавирус был обнаружен у 10 депутатов.

Посмотрите видео – как выглядит коронавирус:

Видео: Reuters
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев коронавирус рубан

Источник: Сегодня

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