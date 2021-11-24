"Отправить на**р": судья Печерского райсуда вынес странное постановление

В деле говорится о карантинном нарушении одного столичного заведения

Судья Печерского райсуда вынес странное постановление за нарушение карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

Судья Печерского районного суда Киева закрыл карантинное дело против администратора столичного учреждения и "отправил на**р".

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали инцидента

Как стало известно, 3 февраля в Киеве администратор нарушил требования карантинного постановления Кабинета Министров Украины – он не принял мер по своевременному закрытию заведения.

Наказать нарушителя карантина не удалось, так как истек трехмесячный срок со дня фиксации админправонарушения. В результате производство пришлось закрыть.

"Производство по делу о привлечении ЛИЦО_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить на**р", – сказано в заявлении судьи.

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Напомним, ранее в Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор двум молодым людям, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Теперь злоумышленникам придется прочитать несколько книг.

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