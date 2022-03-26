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Война войной, а весна по расписанию. Коммунальщики, несмотря на обстрелы, украшают Киев

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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26 марта, 06:00
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Рабочие убирают в парках и скверах, трудятся в теплицах и готовятся обустраивать патриотические клумбы
Сотрудники "Киевзеленстроя" приводят в порядок зеленые зоны Киева и выращивают в теплицах цветы / коллаж "Сегодня"
Сотрудники "Киевзеленстроя" приводят в порядок зеленые зоны Киева и выращивают в теплицах цветы / коллаж "Сегодня"

Больше месяца Киев стойко выдерживает воздушные атаки российских оккупантов. Столица и города-спутники мужественно защищаются – несмотря на смертельную опасность и варварские разрушения. Тем временем столичные коммунальные службы "воюют" на своем фронте – приводят в порядок столичные парки и скверы, готовятся к высадке цветов.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что несмотря на угрозу обстрелов, их сотрудники готовят свои объекты к весне.

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Сотрудники коммунального предприятия приводят в порядок зеленые зоны района/ фото КП СЗН Днепровского района
Сотрудники коммунального предприятия приводят в порядок зеленые зоны района/ фото КП СЗН Днепровского района

Там отмечают, что предприятие перешло на "военные рельсы" с начала российской агрессии. Техника трактора, экскаваторы, грузовики, поливочные машины задействованы на защите города и при тушении пожаров. Большую часть работ приходится выполнять вручную. Многие сотрудники "Киевзеленстроя" были призваны на военную службу или записались в территориальную оборону.

Ночью – защита, а днем – озеленение

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Все десять районных предприятий по содержанию зеленых насаждений "Киевзеленстроя" продолжают работать в городе.

Директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун говорит, что ночью он с оружием в руках защищает город – заместитель командира в территориальной обороне, а утром выходит на работу и занимается озеленением Днепровского района.

Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы
Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы

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"На данный момент мы минимальными силами пытаемся сохранить то, что было нами построено в мирное время. Сотрудники, которые имеют возможность выйти на работу, выходят и качественно ее выполняют, если не звучит сигнал воздушной тревоги. Основная наша задача – это весенняя уборка парков и скверов. Проводится озеленение скверов, зеленых зон, сотрудники готовятся к высадке цветов на клумбах", – рассказывает сайту "Сегодня" директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун.

После "тревоги" продолжают работу

Когда нет сигналов воздушной тревоги сотрудники "Киевзеленстроя" раскрывают лунки вокруг деревьев, готовят их к весеннему и летнему периоду.

На уборке зеленых зон Днепровского задействованы женщины
На уборке зеленых зон Днепровского задействованы женщины

В работе задействованы в основном женщины. Они уже привыкли к сигналам воздушной тревоги, но стараются вовремя пройти в укрытия, когда слышат звуки сирен. После отбоя выходят и продолжают уборку или открытие лунок вокруг деревьев. За день в убежище приходится заходить по нескольку раз.

Уже скоро городские клумбы будут радовать киевлян яркими цветами/ фото КО "Киевзеленстрой"
Уже скоро городские клумбы будут радовать киевлян яркими цветами/ фото КО "Киевзеленстрой"

"Это просто золотые люди. Они украшают наш город, несмотря на войну и опасность. Я часто вижу, как они трудятся", – рассказывает жительниц Киева Елена, которая живет возле парка Победа.

Водители на передовой

Зеленстроевцы говорят, что сейчас нужно проводить активный полив деревьев и подпитывать их, но делать это как в мирное время сложно. Поливочные машины предприятия задействованы в тушении пожаров, которые происходят во время обстрелов города и его пригородов.

"Наши водители на передовой. Многие, увы, остались в Сумах и Чернигове, поэтому не имеют возможности вырваться оттуда. Некоторые остались в Ирпене и Буче. Те сотрудники, которые остались в Киеве, выходят на работу. Мы их обеспечиваем зарплатами, несмотря на то, что финансирование значительно уменьшилось", – рассказывает Евгений Ковшун.

Несмотря на опасность сотрудники "Киевзеленстроя" выходят на работу, чтобы сделать наш город красивее
Несмотря на опасность сотрудники "Киевзеленстроя" выходят на работу, чтобы сделать наш город красивее

Киев превратится в город-сад

В "Киевзеленстрое" уверены, что война скоро закончится и непременно победой украинского народа.

С декабря в теплицах Днепровского района выращивают цветы для городских клумб
С декабря в теплицах Днепровского района выращивают цветы для городских клумб

"Мы верим в то, что мы победим. Верим, что прекратятся варварские обстрелы города и Киев вернется к мирной жизни. Мы сделаем все, чтобы наш Днепровский район утопал в цветах, и не только он, а весь Киев. С декабря в наших теплицах выращиваются цветы, которые мы планируем высадить на клумбах нашего района. Мы их не забросили и не дали им пропасть из-за войны. Они ждут своего часа. Мы украсим ими наш район", – добавляет Евгений Ковшун.

Коммунальщики уже готовы высаживать цветы выращенные в теплицах
Коммунальщики уже готовы высаживать цветы выращенные в теплицах

Он уверен, что новые клумбы в Киеве должны быть в патриотических тонах.

"Мы сделаем клумбы невероятно красивыми. Я уверен, что Киев будет цветущим и зеленым, как это было до войны. Нам необходимо восстанавливать поврежденные здания и помогать другим городам, которые пострадали от российской агрессии", – рассказывает Евгений Ковшун.

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