Ожидается небольшой дождь. Какая погода ждет киевлян сегодня – прогноз (карта)

Утром в небе над Киевом будут господствовать облака, но днем небо прояснится и останется таким до вечера.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве
Утром подует восточный ветер, который днем изменит направление и станет юго-восточным. Вечером он поменяется и снова подует с востока. Скорость его составит 2-3 метра в секунду. Осадков не прогнозируется.
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- Ветер западный, северо-западный, 2-6 м/с.
- Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
- Солнце взойдет в 06:45, а зайдет в 16:36. Долгота дня — 09 ч 51 мин.
- Геомагнитная обстановка будет спокойной.
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинально решил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
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