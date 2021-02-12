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Палатка любви от Зеленского: как выглядит новое место для влюблённых на Банковой (фото, видео)

12 февраля, 10:50

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Каждый может прийти сюда и повесить на металлическую конструкцию замок, как символ любви

На улице Банковой появилась палатка любви. Ее установили воле Офиса президента Украины, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Палатку украшенную словом love видно из далека, несмотря на снежные сугробы вокруг Офиса президента. Чистить снег мешает новогодний каток, карусель и палатки, которые до сих пор отсюда не убрали.

К палатке любви от президента Зеленского свободный доступ. Каждый желающий может прийти сюда и повесить на металлическую конструкцию замок, как символ любви.

Таких замков тут уже более десятка. Охрана ОП говорит, что палатка появилась тут три дня назад и приурочена Дню всех влюблённых. Охранник, с которым мы пообщались не смог нам сказать сколько времени тут простоит палатка и куда потом денут замочки любви.

"Люди приходят, радуются, фотографируются. Оставляют на память свои замки. А был ли тут президент с женой, я не знаю", – рассказал нам охранник.

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Возле палатки любви установлены сердечка. На двух из них кратко описана история любви двух известных украинцев – Соломии Крушельницкой и Владислава Городецкого. Почему только двух, непонятно. Наверное не хватило сердечек.

Кстати, вход в палатку оборудован пандусом для людей с ограниченными возможностями. Правда, непонятно, никак человек на коляске доберётся сюда по сугробам.

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Когда мы были возле палатки любви, вокруг Офиса президента активно убирали снег коммунальщики. Особенно старались очистить заезд на Банковую со стороны улицы Лютеранской. Тут установили большое надувное сердце.

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Ранее мы писали, что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака.

Смотрите сюжет – какой будет погода до конца февраля:

Видео: Сегодня

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Киев День влюбленных Офис президента

Источник: Сегодня

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