Памятник князю Владимиру отреставрируют: за какие средства

Оказалось, что памятник давно нуждается в реставрации – на работу будет выделено 1,2 млн гривен

Памятник князю Владимиру в столице. Фото: Заметкин

Реставрация памятника монументального искусства национального значения "Памятник князю Владимиру" будет осуществлена ​​на средства от продажи земельных участков под недвижимым имуществом, а также от проведения аукционов и экспертной денежной оценки.

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Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев.

По его словам, на реставрацию памятника монументального искусства национального значения будет выделено дополнительных 1, 2 млн грн поступлений в местный бюджет.

"Каждый украинец хоть раз в жизни видел панорамное фото с видом зеленого Киева, за которым величественно наблюдает Владимир Великий. Однако не все знают, что памятник нуждается в реставрации. Департамент охраны культурного наследия планирует завершить работы по восстановлению визитки Киева до 2023 года", – отметил Михаил Терентьев.

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Он добавил, памятник монументального искусства национального значения "Памятник князю Владимиру" будет отреставрирован за средства, привлеченные в бюджет от продажи земли под недвижимым имуществом, а также от проведения аукционов и экспертной денежной оценки.

Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве вандалы облили красной краской памятник Владимиру Великому.Вандалам, испортившим памятник Владимиру, грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли памятник серферу.

А также, что в столице состоялось открытие памятника эрцгерцогу Австрии из старинного рода Габсбургов, политическому украинцу Василию Вышиваному (Вильгельму фон Габсбургу).